Завдяки ініціативі із запровадження обов'язкового декларування IMEI бюджет отримав додаткові 501,9 млн грн від імпорту смартфонів: за два місяці митні платежі від імпорту смартфонів зросли на 47,8%, при чому кількість ввезених пристроїв скоротилася на 32,3%.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

За словами заступника директора БЕБ Павла Буздигана, задекларована вартість одного смартфона зросла у 2,2 раза. У БЕБ пов'язують це з наближенням задекларованої вартості техніки до реальної та зменшенням можливостей для її заниження.

Обов'язкове декларування IMEI діє з 4 вересня 2026 року. Вимога дає змогу ідентифікувати пристрої та зіставляти дані про них із митними деклараціями. Це ускладнює легалізацію смартфонів, ввезених поза офіційними каналами.

Від початку дії вимоги митниця отримала понад 930 тисяч ідентифікаторів. Випадків їх неподання в митних деклараціях не встановлено.

"Для нас важливо оцінювати результат детінізації ринків не лише за кількістю проведених слідчих дій, вилучених телефонів чи відкритих кримінальних проваджень. Головне — чи змінюється сам ринок", – зазначив у коментарі виданню "Політарена".

Паралельно детективи БЕБ протидіють нелегальному постачанню та продажу електроніки. Робота охоплює імпорт, логістику, зберігання, роздрібну торгівлю та пов'язані фінансові потоки.

У 2025 році БЕБ вилучило майже 29 тисяч одиниць техніки й аксесуарів вартістю понад 374 млн грн. За десять місяців 2026 року вилучено понад 101 тисячу одиниць продукції, з яких майже 74% становили пристрої Apple та аксесуари до них.

За цей період до суду скеровано стільки ж проваджень у цій сфері, скільки за весь 2025 рік. Відшкодовано понад 80 млн грн збитків, що більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року. Основою цієї роботи став аналіз ринку електроніки, який БЕБ провело у 2025 році.

Нагадаємо:

Раніше директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський повідомив, що держбюджет України отримуватиме додатково п'ять мільярдів гривень на рік завдяки обов'язковому зазначенню IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту.

За десять місяців детективи БЕБ вилучили з тіньового ринку понад 101,5 тис. одиниць техніки та електроніки, це вже втричі більше, ніж за весь 2025 рік, коли вилучили понад 28,9 тис. одиниць.

Раніше повідомлялося, що економічний ефект від детінізації за пів року склав понад 13,8 мільярда гривень, ще близько 1,8 мільярда – кошти, які за цей період повернули державі і 3,9 мільярда склали втрати бюджету, яким запобігли аналітики і детективів БЕБ.