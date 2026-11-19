У Києві викрили підпільну нафтобазу, де незаконно виготовлявся бензин та дизельне пальне, під час слідчих дій було вилучено близько 50 тисяч літрів пального.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Київська міська прокуратура.

Детективи викрили підпільну нафтобазу, де група осіб незаконно виготовляла бензин А-95 та дизельне пальне. Продукцію збували оптовими партіями для подальшого продажу на АЗС у столиці та інших областях України, розповіли у БЕБ.

Слідство встановило, що для виготовлення пального газовий конденсат і біоетанол змішували з хімічними речовинами та барвниками.

Під час слідчих дій детективи територіального управління БЕБ у м. Києві вилучили близько 50 тис. літрів пального, 11 паливних резервуарів і спеціалізоване обладнання. Загальна вартість вилученого майна становить близько 10 млн грн.

Наразі вживають заходів для накладення арешту на вилучене майно та встановлюють усіх причетних до виробництва, постачання та збуту фальсифікованого пального.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо:

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На Київщині та Черкащині правоохоронці припинили роботу великих підпільних виробництв фальсифікованих харчових продуктів: ділки масово підробляли локшину, приправи та каву, продаючи їх під виглядом продукції відомих світових і українських брендів.