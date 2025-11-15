"Зимова підтримка" стартувала, але поки лише у застосунку "Дія"

Відсьогодні стартувала державна програма "Зимова підтримка", за якою усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.

Про це у Телеграм написала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Запускаємо президентську програму "Зимова підтримка" — можливості і послуги, які допоможуть українцям пройти зимовий період", – написала вона.

З 15 листопада можна подати заявку через застосунок "Дія", нагадує Свириденко.

"Після подання ви отримаєте підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть зараховані на картку "Національний кешбек". Термін подачі заявки — до 24 грудня 2025 року", – зазначено у повідомленні.

Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Використати їх потрібно до 30 червня 2026 року.

Через "Укрпошту" можна буде отримати вже з 18 листопада, зазначає Свириденко. Пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога.

Використати кошти можна до 25 грудня для придбання товарів українського виробництва, які реалізуються АТ "Укрпошта", та на оплату послуг, які здійснюються через відділення Укрпошти, зокрема власне поштові сервіси, комунальних послуг та переказ донатів на Сили Оборони.

"Ця ініціатива — частина комплексного пакета рішень, які за дорученням президента реалізує Уряд, щоб підтримати людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни", – нагадує Свириденко.

Нагадаємо:

Раніше уряд затвердив програму виплат, одноразову грошову допомогу розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета "Зимова підтримка".

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025" по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.

Також повідомлялося, що цаєї зими у межах зимової підтримки буде запущено програму "Тепла зима" - державна допомога у 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян, одноразова виплата по 1 000 гривень для усіх українців – дорослих та дітей. А також проєкт "Укрзалізниця 3000" - безкоштовні подорожі у межах 3 000 кілометрів у "низький" сезон.