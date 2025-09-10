Зі стартом сезону переробляти буряк на цукор почали лише два заводи

Переробку цукрового буряку поки розпочали два заводи з 27, які планують працювати у новому сезоні, ще один готується до запуску найближчими днями.

Про це пише "ПроАгро Груп".

Сезон виробництва цукру в Україні офіційно розпочався 1 вересня 2025 року. Зазвичай кампанію відкривають заводи у Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях, говориться у повідомленні.

За інформацією асоціації "Укрцукор", станом на сьогодні переробку вже розпочали два заводи, ще один готується до запуску найближчими днями. Кампанія поступово набирає обертів, і очікується, що до середини вересня до виробництва долучиться більшість підприємств.

"У поточному сезоні прогнозується виробництво близько 1,5 млн. тонн цукру, що на 300 тис. тонн менше, ніж торік. Попри це, обсяг є достатнім для покриття внутрішнього споживання, яке оцінюється на рівні 900 тис. тонн", – говориться у повідомленні.

"Найближчими тижнями очікується активізація переробки по всій країні. Стабільний попит, наявність сировини та технічна готовність заводів дозволяють розраховувати на рівномірний хід кампанії", – пише "ПроАгро Груп".

Нагадаємо:

Протягом 2024/25МР Україна експортувала 580 тис. тон цукру, що становить 32% виробленого країною обсягу. Експорт зменшився на 16% порівняно з минулим "цукровим сезоном", коли експортували 692 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що цього року 27 цукрових заводів України планують виробити 1,5 млн тон продукції. Це менше на 300 тис. тон. порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. тон. Зазначимо також, що цього сезону працюватиме на два заводи менше, ніж минулого.

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.

Раніше повідомлялося, що ціна на ф'ючерси на сирий цукор виросла вперше за чотири дні через занепокоєння щодо слабших врожаїв цукрової тростини в найбільшому виробнику — Бразилії. У Лондоні ціна на білий цукор піднялася на 1,6%.