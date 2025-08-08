Зниження врожаю в Бразилії штовхає ціни на цукор угору

Ціна на ф'ючерси на сирий цукор виросла вперше за чотири дні через занепокоєння щодо слабших врожаїв цукрової тростини в найбільшому виробнику — Бразилії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ціна на сирий цукор зросла на 1,2% до 16,20 центів за фунт. Ціна на білий цукор піднялася на 1,6% у Лондоні.

"Хоча зараз ми бачимо величезні обсяги переробки тростини, оскільки сезон досягає свого піку, постійні звіти про знижені врожаї можуть призвести до раптового падіння виробництва в Бразилії в четвертому кварталі", — сказав Клаудіу Ковриг з Covrig Analytics. За його словами, цукрові млини можуть розпочати зупинку роботи раніше, ніж очікувалося.

Прогнозується, що виробництво цукрової тростини в Бразилії в сезоні 2025-26 років складе 663,4 млн тонн, що на 2% менше, ніж минулого року, повідомило урядове агентство Conab у квітні.

Ковриг зазначив, що ходять чутки про можливе зниження обсягів до менш ніж 600 млн тонн.

Цього року ціни на цукор знизилися через очікування глобального надлишку, попри проблеми в Бразилії.

Однак падіння може бути обмежене через сильніший бразильський реал, який підвищує мінімальну ціну для етанолу.

"Мінімальна ціна для етанолу зараз становить близько 15,5 центів за фунт, а не 15 центів", — додав Ковриг.

Нагадаємо:

У серпні 2024 року ціни на цукор-сирець впали до найнижчого рівня майже за два роки, оскільки темпи перероблення цукрової тростини в Бразилії та відновлення виробництва в ключових країнах-виробниках покращували перспективи пропозиції.