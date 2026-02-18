"Житловий закон": у Раді пояснили, кому держава надаватиме житло безкоштовно

Із зміною законодавства право на безоплатне житло від держави у власність матимуть чотири категорії населення, тоді як для інших службове житло надаватиметься виключно в оренду.

Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Право на безоплатне житло від держави у власність матимуть чотири категорії населення, тоді як для інших службове житло надаватиметься виключно в оренду.

Закон про основні засади житлової політики передбачає, що житло для зазначених груп надаватиметься через встановлені процедури, пояснила вона.

Так, військовослужбовці та правоохоронці отримують його через відповідні відомства, рятувальники — через органи ДСНС, а діти-сироти — через соціальні служби або органи опіки та піклування.

"Раніше у законодавстві була можливість приватизації службового житла: людина, яка отримувала службову квартиру через роботу у державних структурах, могла оформити її у власність безкоштовно", – нагадує Шуляк.

Новий закон скасовує цю можливість для більшості категорій. Безоплатне житло залишатиметься доступним лише для чотирьох визначених груп, і лише вони зможуть його приватизувати у майбутньому.

Для всіх інших службове житло матиме виключно тимчасовий статус — користування без права власності на умовах оренди. Також буде запроваджений інструмент доступного соціального житла для інших категорій населення.

"Усі, хто наразі оформлює документи на приватизацію, матимуть час завершити процес протягом дії воєнного стану плюс один рік. Після цього безоплатне житло буде доступне лише для військовослужбовців та їхніх родин, представників Національної поліції та ДСНС, а також дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", — зазначила голова комітету.

Вона підкреслила, що всі інші схеми приватизації, особливо службового житла, будуть скасовані.

"Раніше траплялися випадки, коли люди неодноразово приватизовували службове житло, продавали його та знову отримували. Тепер це неможливо — службове житло матиме виключно тимчасовий статус", — наголосила Шуляк.

Вона додала, що закон нарешті ставить крапку в корупційних схемах, роблячи систему справедливою та прозорою.

Нагадаємо:

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про основні засади житлової політики. Закон створює умови, за яких громадяни матимуть реальні можливості для оренди або набуття житла у власність.

Раніше повідомлялося, що для повноцінного запуску системи соціального житла Верховна Рада має ухвалити окремий закон, який визначатиме процедури та алгоритми функціонування фонду соцжитла.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про основні засади житлової політики".

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає відкриття кредитної лінії до 100 млн євро для будівництва в Україні соціального орендного житла за підтримки благодійної організації Hansen Ukrainian Mission Делл Лоя Хансена.

Раніше повідомлялося, що Мінрозвитку аналізує вільну державну та комунальну нерухомість, яку можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп.