Жеваго отреагировал на санкции СНБО: незаконные и безосновательные

Бизнесмен Константин Жеваго считает незаконными и безосновательными санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенные против него 12 февраля.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном вечером в четверг на телеканале Эспрессо, сообщает LIGA.net.

"Это еще один эпизод преследования меня президентом Украины Зеленским. Нет ни одного решения суда против меня, связанного с угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету.

Получается, что оснований для открытия против меня уголовного дела за угрозу национальной безопасности нет, а основания для санкций за это вроде бы есть. Ну это же абсурдно" - сказал он.

Жеваго сказал, что активно поддерживает Вооруженные Силы Украины, и находится под санкциями России. Поэтому обвинять его в деятельности в пользу России нет оснований.

Бизнесмен также заверил, что АвтоКрАЗ не экспортировал грузовики в Россию, потому что предприятие тоже под санкциями в России.

"Еще меня обвиняют в том, что якобы группа компаний Ferrexpo, где я и моя семья являются акционерами, сотрудничает с россиянами.

Это абсолютная неправда. Ferrexpo - это единственная публичная компания с активами в Украине, в которую владельцы инвестировали миллиарды долларов США и чьи акции торгуются на основной площадке Лондонской фондовой биржи, и которая является частью индекса FTSE 250. Ее акционерами являются не какие-то анонимные россияне, а уважаемые мировые инвестиционные и суверенные фонды, в частности Норвежский суверенный фонд, компании BlackRock и UBS, а также тысячи граждан США, ЕС и Великобритании.

Обвинение компании в угрозе национальной безопасности фактически равнозначно обвинению и этих мировых гигантов в терроризме также. У всех должен возникнуть вопрос, почему против меня санкции вводятся, а против этих интернациональных гигантов, которые такие же акционеры, как и я, нет? Почему такие двойные стандарты? Конечно же, это больше пиарный вопрос, а не вопрос верховенства права", - сказал Жеваго.

Он считает, что санкции - это преследование за его политическую и гражданскую позицию и предупредил, что из-за этого Украине могут отказать в евроинтеграции.

"В Украине верховенство право - это препятствие для авторитарных замашек власти. Но в ЕС не принимают авторитарные страны", - сказал бизнесмен.

Напомним:

13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.