Росіяни не змогли вивантажити крадене зерно ані у Ізраїлі, ані у Туреччині

Балкер PANORMITIS із краденим українським зерном, яке не прийняли в портах Ізраїля і Туреччини, змушений був повернутися до Росії.

Про це пише профільний сайт BlackSeaNews.

Балкер PANORMITIS (IMO: 9445021) увійшов у Дарданелли і прямує до одного з чорноморських портів Росії, говориться у повідомленні.

Попередньо, судно прямує до Росії, де може вивантажити партію зерна у портах Кавказ або Новоросійськ, написала у Facebook журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько.

Ще 25 квітня 2026 року PANORMITIS прямував до ізраїльської Хайфи із зерном, вивезеним з окупованого Бердянська. Втім, ізраїльський агротрейдер відмовився приймати цей вантаж, зазначила вона.

Після цього балкер намагався розвантажитися у турецькому Іскендеруні, однак і ця спроба виявилася безуспішною.

Повернення судна до Чорного моря може свідчити про намір повторно реалізувати скомпрометовану партію зерна через інший порт або іншого покупця.

Нагадаємо:

27 квітня повідомлялося, що до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно PANORMITIS із партією зерна, яка може походити з окупованих територій України. Це був другий зафіксований випадок за квітень – до того судно ABINSK із зерном з тимчасово окупованих територій України також прибуло до Ізраїлю на розвантаження.

Офіс Генерального прокурора ініціював арешт морського судна PANORMITIS та вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.

Ізраїльська компанія Dizengoff Trading, яка опинилася в центрі міжнародного скандалу через підозри в закупівлі вкраденого українського зерна, ухвалила рішення призупинити майбутні замовлення на постачання пшениці з Росії.

Міністерство закордонних справ України зафіксувало четвертий з квітня випадок відмивання Росією викраденого українського зерна в єгипетських портах. Там "ASOMATOS" дозволили розвантажитися попри те, що генеральний прокурор України направив офіційний запит на правову допомогу до Міністерства юстиції Єгипту щодо цього незаконного вантажу.