"Земельний банк" приніс державі ще 26,4 мільйонів гривень

За результатами торгів цього тижня "Земельний банку" забезпечив державі 22 млн гривень та 4,4 млн грн ПДВ.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

У електронній системі Prozorro.Продажі відбулося 20 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк", говориться у повідомленні.

Загальна кількість пропозицій на торгах – 88, у ході торгів вартість зросла у 5,4 рази. Середня вартість суборенди за 1 гектар склала 19 807 гривень.

У суборенду взяли ділянки у Харківській, Закарпатській, Херсонській, Львівській, Київській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги – 1 114,82 га.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 4,4 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів "Земельного банку" може становити близько 26,4 млн грн з ПДВ", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше за результатами тижневих торгів "Земельного банку" держава отримала 18,7 млн гривень та 3,7 млн грн ПДВ. Тоді на торги виставили 1729,9 га.

Раніше повідомлялося, що Земельний банк приніс держбюджету понад мільярд з ПДВ. Ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Також повідомлялося, що під час інспектування земельних ділянок, отриманих в оренду, команда "Державного земельного банку" виявила їх самовільне використання сторонніми особами.

Раніше повідомлялося, що за результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.