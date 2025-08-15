"Земельный банк" принес государству еще 26,4 миллионов гривен

По результатам торгов на этой неделе "Земельный банк" обеспечил государству 22 млн гривен и 4,4 млн грн НДС.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.

В электронной системе Prozorro.Продажи состоялось 20 онлайн-аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в рамках проекта "Земельный банк", говорится в сообщении.

Общее количество предложений на торгах - 88, в ходе торгов стоимость выросла в 5,4 раза. Средняя стоимость субаренды за 1 гектар составила 19 807 гривен.

В субаренду взяли участки в Харьковской, Закарпатской, Херсонской, Львовской, Киевской, Кировоградской и Николаевской областях. Общая площадь участков, которые были выставлены на торги - 1 114,82 га.

"Дополнительно победители суммарно должны уплатить 4,4 млн грн НДС. Поэтому общий экономический эффект от сегодняшних торгов "Земельного банка" может составить около 26,4 млн грн с НДС", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее по результатам недельных торгов "Земельного банка" государство получило 18,7 млн гривен и 3,7 млн грн НДС. Тогда на торги выставили 1729,9 га.

Ранее сообщалось, что Земельный банк принес госбюджету более миллиарда с НДС. Эти средства уплатили аграрии, которые получили участки в субаренду через открытые онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи.

Также сообщалось, что во время инспектирования земельных участков, полученных в аренду, команда "Государственного земельного банка" обнаружила их самовольное использование посторонними лицами.

Ранее сообщалось, что по результатам первого полугодия 2025 года от приватизации в государственный бюджет уже поступило 820,5 млн гривен и 156,59 млн гривен НДС, поэтому совокупный экономический эффект составил более 977 млн гривен.