Тижневі торги Земельного банку: плюс 22,4 мільйони гривень до бюджету

Цього тижня за результатами торгів "Земельного банку" держава отримала 18,7 млн гривень та 3,7 млн грн ПДВ.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

Відбулося 38 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту Земельний банк, зазначає ФДМУ.

Загальна кількість пропозицій на торгах цього тижня в електронній системі Prozorro.Продажі – 92. В ході торгів вартість зросла у чотири рази. Середня вартість суборенди за 1 гектар склала 10 810 гривень.

Локації ділянок: Харківська, Закарпатська, Волинська, Київська, Житомирська та Полтавська області. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги – 1729,9 га.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 3,7 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити близько 22,4 млн грн з ПДВ", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Земельний банк приніс держбюджету понад мільярд з ПДВ. Ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Також повідомлялося, що під час інспектування земельних ділянок, отриманих в оренду, команда "Державного земельного банку" виявила їх самовільне використання сторонніми особами.

Раніше повідомлялося, що за результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.

Раніше також повідомлялося, що користувачі державних сільськогосподарських земель сплатили за півріччя 526,8 мільйонів гривень. З 1 січня до 1 липня 2025 року в системі Prozorro.