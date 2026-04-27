У вівторок світло українцям не вимикатимуть

У вівторок 28 квітня в усіх регіонів України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.

Про це повідомляє "Укренерго".

Водночас в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію і перенести енергоємні процеси на час з 10:00 до 16:00, коли сонячні електростанції працюють найефективніше.

Також в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

У ніч на 27 квітня ворог вкотре завдав ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об'єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору.