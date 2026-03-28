Зеленський заявив, що домовився про забезпечення України дизельним пальним

На постачання дизелю та бензину на всю державу, зокрема, армію, необхідно 700 тис. тон на місяць, об'єми на рік становлять 7,2–7,4 млн тон, і є домовленності про забезпечення дизельним пальним на рік.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні армія забезпечена всім. У нас пріоритет армія, ми розуміємо чіткі об'єми, скільки у нас постачання всього дизеля і бензину на всю державу, включаючи армію – десь 700 тисяч тон на місяць. Приблизно розуміємо об'єми 7,2–7,4 млн тон на рік", - сказав Зеленський під час відеоспілкування із ЗМІ.

Президент зазначив, що Україна розуміє, як це забезпечувати, також проговорюються ще окремі домовленості щодо забезпечення безумовного пріоритету – армії.

"Як мінімум порібно було довмовитися, як у разі дефіциту і виклику у світі забезпечувати дизелем країну, і я домовився про дизель на рік", – запевнив президент України.

"Поки що скарг від армії ніяких немає, вони забезпечені на сто відсотків", – додав він.

Нагадаємо:

В Україні 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що паливний ринок забезпечений ресурсами, спостерігається спадання ажіотажу, а держкомпанія "Укрнафта" продовжує тримати орієнтир цін на паливо.

Станом на 23 лютого зростання ціни на пальне у Євросоюзі сягнуло позначки у 10,5%, ціни на українських АЗС зросли до такої позначки лише 4 березня, повідомив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко.