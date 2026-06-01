Укрзалізниця виступає проти скасування граничних термінів експлуатації вагонів

АТ "Укрзалізниця" виступає проти відміни граничних строків експлуатації вагонів, оскільки це на думку компанії, створюватиме ризики для безпеки залізничних перевезень в Україні.

Про це йдеться у відповіді "Укрзалізниці" на запит агентству "Інтерфакс-Україна".

У компанії зазначили, що із урахуванням умов експлуатації вантажних вагонів їхній технічний стан після трьох-п'яти років експлуатації змінюється, у тому числі і запас надійності та довговічності.

Надалі здійснюється технічний аудит із можливим продовженням строків експлуатації.

В "Укрзалізниці" повідомили, що на даний час компанія не може спрогнозувати майбутню кількість вантажних вагонів у зв'язку з дією наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Згідно з ним на період воєнного стану та шести місяців після нього допускатиметься продовження строку експлуатації вантажних вагонів попри їх прострочення.

"Інтерфакс-Україна" повідомляє. що основні промислові асоціації та об'єднання України виступають за скасування норм граничного строку експлуатації залізничних вантажних вагонів, ставлячи у пріоритет їх технічний стан.

