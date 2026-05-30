Росіяни знищили вокзал у місті Шостка на Сумщині

Росіяни завдали масованого удару по вокзалу в Шостці на Сумщині: знищили будівлю та пошкодили залізницю.

Про це повідомила "Укрзалізниця", а а також міністерство розвитку громад та територій України.

Вночі російські війська прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе знищили будівлю вокзалу в Шостці та пошкодили інфраструктуру залізничної станції.

"Цивільний вокзал, з якого щодня сотні мешканців Сумщини вирушали у своїх мирних справах став черговою ціллю країни-терориста", – говориться у повідомленні.

а щастя, жертв серед працівників і пасажирів немає: під час атаки люди перебували в укриттях. Залізничники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Нагадаємо:

У ніч на 30 травня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Шосткинській громаді Сумщини, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та адміністративні приміщення.

У ніч на 30 травня російські загарбники атакували балістичною ракетою "Іскандер-М", шістьма крилатими ракетами Х-101, а також 290 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія".