Російський безпілотник поцілив тепловоз на Запоріжжі: загинув машиніст

Ворог продовжує атакувати залізничну інфраструктуру: на Запоріжжі російський БПЛА уразив тепловоз, є один загиблий та двоє поранених.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", а також Міністерство розвитку громад та територій.

"Сьогодні близько полудня терористи атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено електровоз і тепловоз", – повідомляє "УЗ".

На жаль, залізнична родина зазнала втрати — загинув машиніст. Ще двоє працівників зазнали травм. Їм надається вся необхідна медична допомога

Росія вкотре демонструє, що її цілями є цивільна інфраструктура та люди, які забезпечують роботу транспорту й економіки країни, зазначили у міністерстві.

