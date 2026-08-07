Заволодіння бюджетними коштами: у Києві судитимуть підрядника КП "Плесо"

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо підрядника, який на ремонті зони відпочинку комунального підприємства завищив вартість матеріалів і завдав бюджету столиці збитків на понад пів мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо про директора підрядної організації, що виконувала ремонт зони відпочинку "Вербна".

Встановлено, що КП "Плесо" та приватне товариство уклали договір на виконання капітального ремонту зони відпочинку біля озера на суму 1,9 млн гривень, але частина з них не були виконані у повному обсязі. Виконавці завищили вартість матеріалів під час улаштування пандуса та пішохідних доріжок.

Відповідно до висновків експертиз, бюджету столиці такими діями завдано збитків на понад 511 тис. гривень – саме таку суму переплатили за роботи.

Директорці товариства-підрядника, яка вносила до активів виконаних робіт неправдиві відомості, було повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні бюджетними коштами, їх легалізації та службовому підробленні.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Оболонського управління поліції ГУНП у місті Києві.

Нагадаємо:

Слідчі Деснянського управління поліції Києва спільно з СБУ викрили розтрату в 2024 році коштів міського бюджету на майже пів мільйона гривень колишнім генеральним директором комунального підприємства "Плесо".

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства "Плесо", якому інкримінують розтрату бюджетних коштів – були оплачені фактично не потрібні роботи на островах у Києві.