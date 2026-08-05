У Києві викрили call-центр, який ошукав чехів

Україна та Чехія викрили шахрайський call-центр, який ошукав інвесторів на понад 8,4 мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратура.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах роботи спільної слідчої групи за участю українських і чеських правоохоронців повідомлено про підозру 10 працівникам київського call-центру, яких підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів.

Встановлено, що упродовж 2022–2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії інвестувати кошти у криптовалюту. Щоб змусити людей вкладати дедалі більші суми, вони створювали в особистих кабінетах інвесторів видимість успішної торгівлі та зростання прибутків.

"Насправді ж жодного заробітку потерпілі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути", – розповіли у прокуратурі.

Наразі встановлено дев'ять потерпілих – громадян Чехії. За даними слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн.

"Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії вдалося розпочати спільне міжнародне розслідування, у результаті якого встановили осіб, причетних до шахрайської схеми", – говориться у повідомленні.

Серед підозрюваних як працівники, які безпосередньо спілкувалися з "інвесторами", змушуючи перераховувати гроші, так і люди, які займалися переведенням валюти з рахунків та подальшою легалізацією грошей.

Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Чотирьом підозрюваним судом визначено застави у сумі від 266 тис. грн до 1 млн грн, ще трьом – цілодобовий домашній арешт, двом підозрюваним – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.

Нагадаємо:

Раніше кіберполіція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян Сполучених Штатів Америки на понад 500 тисяч доларів.

На Сумщині правоохоронці ліквідували шахрайський кол-центр, який ошукував військових: зловмисники розміщували фейкові анкети жінок на сайтах знайомств і виманювали в них кошти.

Раніше у рамках масштабної операції правоохоронці припинили діяльність шахрайських кол-центрів у Києві, Львові та на Дніпропетровщині, у офісах яких було облаштовано понад 150 робочих місць.