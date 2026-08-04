Мільйонні оборудки на тендері для МВС: давню справу направлено до суду

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника "Центру обслуговування підрозділів МВС" та інших осіб, яких викрили на тендерних оборудках.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро.

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника ДУ "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" та ще шести осіб, яких викрили на заволодінні мільйонними коштами, наданні неправомірної вигоди, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2020 році один із керівників МВС України та керівник державної установи МВС України забезпечили перемогу в процедурі закупівлі обладнання відеоспостереження та контролю доступу, що встановлювалося в будівлях МВС України, наперед визначеної компанії.

Попри те, що вартість цього обладнання була значно завищена, державна установа перерахувала за нього кошти, що в підсумку призвело до завдання установі збитків у сумі понад 16 млн грн.

При цьому працівники приватної компанії закупили обладнання в офіційного представника виробника та через ланцюжок фіктивних операцій штучно завищили ціну перед його постачанням до МВС України.

"У подальшому кошти, на які завищено вартість обладнання, перераховано на рахунки інших компаній та під контролем підозрюваних переведено в готівку", – говориться у повідомленні.

Задля отримання перемоги у цій закупівлі підприємець протягом 2018–2019 років через очолювану ним громадську організацію передав у безоплатне користування посадовцю МВС України чотири автомобілі преміумкласу загальною вартістю понад 6 млн грн.

Обвинувачення до суду направлено щодо колишнього керівника державної установи, власника приватної компанії, директора компанії та інших.

"Наразі ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з колишнім топпосадовцем МВС України. Згідно з її умовами він зобов'язаний, крім іншого, повністю відшкодувати завдані державі збитки", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

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НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі злочинної організації, члени якої організували масштабне розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.

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