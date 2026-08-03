На Сумщині підозри вручили спільницям посадовиці ДПС, яку викрили на хабарі

САП та НАБУ повідомили про підозру невістці та колезі посадовиці податкової служби в Сумській області за сприяння в укритті злочину: невістка погодилася отримати злочинні кошти, а колега намагалася допомогти приховати докази.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У березні 2026 року прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру начальниці управління Державної податкової служби в Сумській області за за фактом вимагання двох мільйонів гривень та отримання 1,5 мільйона гривень неправомірної вигоди.

"Подальшим розслідуванням встановлено, що головному інспектору ГУ ДПС в Сумській області стало відомо про документування правоохоронними органами вчиненого злочину, про що вона негайно повідомила колезі, наказавши терміново приховати отриману неправомірну вигоду та видалити дані з мобільних телефонів з метою недопущення викриття", – говориться у повідомленні.

У свою чергу невістка начальниці управління ГУ ДПС в Сумській області погодилася отримати злочинні кошти та перевезти їх на зберігання в надійне місце.

Детективи НАБУ в ході обшуку відшукали та вилучили 1,35 мільйона гривень, які невістка приховала у квартирі, що належала родині.

Дії головного інспектора ГУ ДПС в Сумській області кваліфіковано як заздалегідь не обіцяне приховування особливо тяжкого злочину.

Дії невістки посадовиці кваліфіковано як заздалегідь не обіцяне отримання, зберігання майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

Нагадаємо:

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи родини ексначальника одного з відділів головного управління Державної податкової служби у Сумській області.

Суд задовольнив позов прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів колишньої начальниці головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області Людмили Слотюк на загальну суму 8,5 млн грн.