Завищена вартість метеріалу для фортифікацій: БЕБ скерувало справу до суду

Перед судом постануть троє учасників організованої групи, яких підозрюють у оборудці на 14,5 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дроту для виготовлення загороджень для фортифікацій на Запоріжжі.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Перед судом колишній директор підприємства пенітенціарної системи, його товарознавець та директор приватної компанії, зазначили у БЕБ.

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Слідство встановило, що у січні 2024 року держпідприємство уклало договір з Управлінням капітального будівництва Запорізької ОДА на постачання малопомітних перешкод та бар'єрних рубежів "Єгоза" для облаштування військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Тодішній директор держпідприємства організував схему заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі сировини. До неї залучив товарознавця та керівника приватної компанії, розподіливши між ними обов'язки.

Закупівлі проводили через підконтрольні підприємства, стверджує БЕБ.

"Директор приватної компанії забезпечував внесення до договорів неправдивих відомостей про вартість дроту, а службові особи держпідприємства оформлювали та підписували фіктивні документи про його закупівлю за завищеними цінами", – говориться у повідомленні.

Слідчі стверджують, що фактично постачальники купували дріт у виробників за ринковими цінами. А надлишково отримані кошти за вказівкою організатора перераховували іншим підконтрольним структурам без фактичного постачання товарів.

Упродовж лютого–грудня 2024 року за цією схемою розтратили майже 14,5 млн грн.

Фігурантів обвинувачують у заволодінні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні. Дії кожного кваліфіковано відповідно до його ролі.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора. До викриття схеми долучилися Служба безпеки України та Державна кримінально-виконавча служба України.

Нагадаємо:

Раніше правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Костянтинівської міської ради: через його недбалість з бюджету переплатили 14 мільйонів гривень за матеріали для облаштування оборонних рубежів на Донеччині.

В Україні посередники перепродавали колючий дрот для фортифікацій, який виготовляють в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби. Через це бюджет вже втратив близько 300 млн грн.