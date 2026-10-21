Мільярдний контракт на будівництво теплотраси у Києві отримала компанія колишнього водія

У Києві компанія, власником якої незадовго до укладення контрактів став колишній водій, без відкритих торгів отримала підряди з будівництва резервної теплотраси на понад 1,3 мільярда гривень.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

"Компанія "Атмосфера менеджмент", власником якої незадовго до укладення контрактів став колишній водій Олександр Чикал, отримала підряди на понад 1,3 мільярда гривень для будівництва резервної теплотраси на Теремках. Усі чотири договори КП "Київтеплоенерго" вклало без відкритих торгів", – з'ясували журналісти.

Чикал був помічником колишнього народного депутата України, з'ясували журналісти.

Із липня до вересня 2026 року "Київтеплоенерго" уклало з ТОВ "Інженерно-будівельна компанія "Атмосфера менеджмент" чотири договори.

Перший контракт з'явився 20 липня — на понад 530 мільйонів гривень. Далі, 12 серпня, ще один — майже на 170 мільйонів. 27 серпня — ще понад 230 мільйонів. А останній договір, майже на 390 мільйонів гривень, уклали 25 вересня — буквально кілька тижнів тому.

Завершити роботи за ними мають до 31 грудня 2026 року.

Закупівлі провели без конкурентних торгів, посилаючись на воєнний стан. Із цієї самої причини назви закупівель та договори не оприлюднили в повному обсязі. Тому детальний розподіл витрат залишається невідомим.

Журналісти встановили, що в червні 2026 року, за місяць до першого великого контракту, компанія змінила власника, керівника, контактні дані та розширила перелік видів діяльності.

Новим бенефіціаром став 39-річний Олександр Чикал із Миколаєва. Згідно зі знайденим журналістами резюме, у 2015–2020 роках він працював водієм та шукав роботу кур'єра або експедитора.

"У цей самий період Чикал на громадських засадах працював помічником колишнього народного депутата України від "Блоку Петра Порошенка" — Сергія Хланя. А підписи номеру Олександра Чикала в телефонах інших користувачів свідчать про те, що він був водієм депутата", – говориться у публікації.

У коментарі hromadske Чикал заявив, що придбав компанію в попередніх власників, однак відмовився пояснювати, звідки взяв кошти на купівлю. Також чоловік підтвердив, що працював водієм у народного депутата.

Після роботи у народного депутата, Чикал увійшов до юридичних осіб, пов'язаних із київськими бізнесменами братами Бесагами й групою компаній "Сервіт".

Торгова марка "Сервіт" належить обом братам — Віктору і Володимиру Бегасам, а на власному сайті "Сервіт" називає себе групою компаній у сфері проєктування та будівництва.

У травні 2025 року Чикал стає засновником і керівником благодійного фонду "Сикурс". До нього часткою у фонді володів бізнесмен Володимир Бесага.

Через рік Чикал з'являється в іще одній компанії. У травні 2026 року він стає засновником і бенефіціаром ТОВ "Теплопраймбуд".

До нього компанією володів Олег Єлфімов, який раніше керував ТОВ "Виробничо-комерційний центр "Сервіт"". Цю ТОВ багато років тому заснували брати Бесаги.

До 2026 року "Теплопраймбуд" мав іншу назву й отримував багатомільйонні підряди від "Київтеплоенерго".

Водночас на самих Теремках уже влітку й восени працювала техніка з брендуванням "Сервіт", зазначає hromadske.

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