На Дніпропетровщині викрили викрадення газу на 65 мільйонів гривень

На Дніпропетровщині викрили масштабне викрадення природного газу з магістрального газопроводу: підприємець та його спільники завдали державі збитки на понад 65 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито організовану групу та повідомлено про підозру 13 її учасникам, причетним до масштабного викрадення природного газу з магістрального газопроводу.

Серед підозрюваних – підприємець, десятеро його підлеглих, а також двоє посадовців газотранспортного підприємства у Дніпропетровській області.

За даними слідства, власник товариства організував схему незаконного відбору природного газу та його подальшого продажу через мережу власних та підконтрольних автогазонаповнювальних станцій.

Установлено, що на його підприємство природний газ офіційно надходив із магістрального газопроводу та обліковувався відповідними автоматизованими системами.

"Залучені до схеми представники Оператора ГТС, маючи законний доступ до цієї системи, встановили обладнання, що дозволяло дистанційно втручатися в її роботу", – говориться у повідомленні.

Після цього підлеглі організатора систематично повідомляли керівництво, коли за даними офіційного обліку обсяг спожитого газу наближався до визначених показників.

Надалі працівники ОГТС дистанційно втручалися в систему обліку, змінюючи або блокуючи дані про фактичне споживання газу, тоді як його відбір із магістрального газопроводу продовжувався.

"Такий механізм дозволяв організатору суттєво занижувати офіційно зафіксовані обсяги споживання, приховуючи фактичну кількість відібраного газу", – кажуть у прокуратурі.

Викрадене паливо перевозили газовозами до підконтрольних АГНКС у Дніпровському районі, містах Дніпро та Кам'янське, де надалі реалізовували за готівку.

За даними слідства, з січня 2025 року до березня 2026 року учасники організованої групи заволоділи понад 3,4 млн м³ газу, завдавши державі збитків на суму понад 65 млн грн.

У межах провадження правоохоронці провели понад 13 обшуків за місцями проживання підозрюваних та в приміщеннях підприємств на території Дніпропетровської та Полтавської областей.

Залежно від ролі у злочинній схемі дії підозрюваних кваліфіковано за фактами крадіжки природного газу, вчиненої організованою групою в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також несанкціонованої зміни та блокування інформації, яка обробляється в автоматизованій системі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу ГУ СБУ у Дніпропетровській області.

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Раніше масштабну схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України викрили на Прикарпатті.

Раніше Бюро економічної безпеки заявило про розкрадання понад 5 млн грн держкоштів під час ремонту свердловин на Полтавщині: приватне підприємство отримало замовлення газовидобувної держкомпанії, не маючи кваліфікованих фахівців.