Переплата за колючий дріт для оборони Донеччини: посадовцю вручили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Костянтинівської міської ради: через його недбалість з бюджету переплатили 14 мільйонів гривень за матеріали для облаштування оборонних рубежів на Донеччині.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру уповноваженому з проведення тендерних закупівель Костянтинівської міської ради", – повідомляє прокуратура.

За даними слідства, у 2025 році посадовець організовував закупівлю спірального колючого дроту типу "єгоза", який використовують для облаштування оборонних рубежів, укріплень і загороджень на фронті. Продукція призначалася для посилення оборони на одному зі стратегічно важливих напрямків Донеччини.

"Водночас під час закупівлі він належним чином не перевірив вартість товару, запропоновану постачальником. У результаті міська рада уклала договори за цінами, які, за даними слідства, майже у півтора раза перевищували ринкові", – розповіли у прокуратурі.

Через службову недбалість державі завдано збитків у вигляді переплати бюджетних коштів на суму майже 14 мільйонів гривень.

Посадовцю інкримінують неналежне виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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