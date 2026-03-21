Завдяки погоді Україна скоротила відбір газу зі сховищ

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Україна з початку березня відбирає з підземних сховищ в середньому 5 млн куб. м/добу природного газу завдяки власному видобутку і імпорту, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

Це при середньому відборі з ПСГ за останні три роки 22 млн куб. м/добу, зазначила вона.

"Рівень запасів природного газу в ПСГ України – 9,5 млрд куб. м, що вище минулого року на на 3,7 млрд куб. м", повідомила вона.

За її інформацією, споживання газу наразі впало до 70-75 млн куб. м на добу через теплу погоду.

Своєю чергою, за даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), у поточному місяці чистий імпорт газу в Україну (з врахуванням ре-експорту та транзитного short-haul 3-5 млн куб. м/добу) коливається у діапазоні 24-25 млн куб. м/добу з Угорщини, Польщі, Словаччини та невеликих обсягів з боку Молдови/Румунії.

Водночас, за даними європейських платформ, запаси ПСГ Європи тримаються на рівні 31 млрд куб. м з рівнем наповнення 29%, що нижче середнього за останні п'ять років на 30%, та нижче рівня минулого року на 17% або на 6,2 млрд куб. м, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Блокування Ормузької протоки Іраном зменшує глобальну пропозицію СПГ на 9 млрд куб. м/місяць. Через останні атаки Ірану по об'єктам QatarEnergy пошкодження зазнали 17% СПГ-потужностей з добутком 17,5 млрд куб. м/рік, що потребує 1-1,5 роки на відновлення.

На фоні зростання конкуренції між Європою та Азією за спотові обсяги СПГ (85% ресурсу Катару йшло в Азію), деякі країни Азії вже обмежили споживання або переключились частково на вугілля.

За даними газового хабу у Нідерландах TTF, спотові ціни на природний газ за останній тиждень коливались в діапазоні 51-63 EUR/МВт*год, в залежності від новин щодо можливих строків завершення війни з Іраном та розблокування Ормузької протоки, через яку проходить 20% глобальних потоків СПГ та нафти.

За оцінками агентства ICIS, станом на 20 березня індекс середньомісячної ціни газу в Україні (UAVTP MA) у березні на квітень становив 22,7 тис. грн/тис. куб. м без ПДВ або 42,3 EUR/МВт*год, що нижче ціни на TTF MA в середньому на 18%.

Нагадаємо:

У лютому відбір природного газу з підземних газосховищ в середньому склав 42 млн куб. м/добу завдяки власному видобутку та імпорту.

У січні ексміністерка енергетики Ольга Буславець повідомила, що Україна з початку січня 2026 року попри знижений в результаті обстрілів видобуток відбирає з підземних газосховищ (ПСГ) поки що порівняно невеликі обсяги газу.

Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз" у лютому-березні вперше імпортує скраплений природний газ (СПГ) із США в Україну через термінал у литовському порту Клайпеда.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру Групи "Нафтогаз". У 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом.