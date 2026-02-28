У лютому Україна викачувала зі сховищ 42 мільйона кубометрів газу на добу

У лютому відбір природного газу з підземних газосховищ в середньому склав 42 млн куб. м/добу завдяки власному видобутку та імпорту.

Про це пише "Інтерфакс Україна".

"Рівень запасів природного газу в ПСГ України достатній для впевненого проходження ОЗП, на відміну до минулорічної ситуації, коли ми мали екстремально низькі запаси", - повідомила ексміністерка Ольга Буславець.

За її словами, середній відбір газу з українських ПСГ за останні три роки складав 54 млн куб. м/добу.

Своєю чергою, за даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), в поточному місяці чистий імпорт газу в Україну (з врахуванням ре-експорту та транзитного short-haul 3-6 млн куб. м/добу) коливається у діапазоні 17-26 млн куб. м/добу з Угорщини, Польщі, Словаччини, та невеликих обсягів з боку Молдови/Румунії.

Наразі споживання газу в Україні залежно від зовнішньої температури повітря коливається в межах 100-110 млн куб. м/добу .

Завдяки виділеним з державного бюджету 8,4 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів уряд спільно з "Нафтогазом" у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд куб. м газу.

За рахунок систематичного імпорту, напередодні опалювального сезону 2025-2026 років держава забезпечила наповнення підземних газових сховищ (ПСГ) на запланованому рівні – 13,2 млрд куб. м газу, говориться у повідомленні.

Своєю чергою, в лютому цього року перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами зустрічі з першим віцепрезидентом ЄБРР Грегорі Гайєттом, заявив, що Україна отримає EUR160 млн на закупівлю газу, які будуть перерозподілені з інших проєктів.

Шмигаль вказав, що раніше виділені ЄБРР EUR500 млн НАК "Нафтогаз України" на закупівлю газу та додаткових EUR85 млн від Норвегії дали змогу сформувати необхідні обсяги ресурсу.

Нагадаємо:

У січні ексміністерка енергетики Ольга Буславець повідомила, що Україна з початку січня 2026 року попри знижений в результаті обстрілів видобуток відбирає з підземних газосховищ (ПСГ) поки що порівняно невеликі обсяги газу, в середньому 40 млн куб. м/добу проти середнього відбору 58 млн куб. м/добу у відповідному місяці за останні три роки.

НАК "Нафтогаз" у лютому-березні вперше імпортує скраплений природний газ (СПГ) із США в Україну через термінал у литовському порту Клайпеда.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру Групи "Нафтогаз". У 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом.