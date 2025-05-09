Засновник "надійнішої за банк" криптоплатформи отримав термін за шахрайство

Суд у Нью-Йорку засудив до 12 років ув'язнення засновника та гендиректора криптовалютної платформи Celsius Network LLC – уродженця України Алекса Машинського.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Алекса (Олександра) Машинського визнали винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами.

Celsius збанкрутувала у липні 2022 року, і клієнти Celsius втратили доступ до активів на суму 4,7 млрд дол. Сам засновник встиг вивести 8 млн дол.

Машинський неодноразово робив неправдиві заяви про безпеку та прибутковість Celsius і штучно підвищував ціну власного токена CEL.

"Олександр Машинський обманював роздрібних інвесторів, обіцяючи, що збереже їхні "цифрові активи" у більшій безпеці, ніж банк, а насправді використовував ці активи для здійснення ризикованих ставок і набивання власних кишень. Зрештою, Машинський заробив десятки мільйонів доларів, а його клієнти втратили мільярди", – сказав представник обвинувачення прокурор Джей Клейтон.

"Американські інвестори заслуговують на краще. Аргументація на користь токенізації і використання цифрових активів сильна, але це не є ліцензією на обман", – додав прокурор.

Крім ув'язнення, суд зобов'язав 59-річного Машинського сплатити штраф у 50 тис дол та конфіскував понад 48 млн дол.

Заснована в 2017 році, компанія Celsius подала заяву про банкрутство в липні 2022 року після того, як клієнти почали забирати депозити через падіння цін на криптовалюту.

Криптовалютні кредитори обіцяли легкий доступ до кредитів і високі відсоткові ставки вкладникам. У той же час вони позичали токени інституційним інвесторам, сподіваючись заробити на різниці.

Машинський народився в Україні, емігрував з родиною до Ізраїлю, але у 1988 році його родина переїхала до Нью-Йорка.





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Раніше головний економіст Euro Pacific Capital Пітер Шифф заявив, що Дональд Трамп організував масштабну схему на крипторинку – штучного завищення ціни на активи та виведення прибутку (Pump and Dump).

"Трамп брав участь у найбільшій криптовалютній змові всіх часів", – написав Шифф у соцмережі X. Він наголосив, що заяви політика про включення цифрових активів до стратегічного резерву США призвели до різких коливань цін.