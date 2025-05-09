Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Засновник "надійнішої за банк" криптоплатформи отримав термін за шахрайство

Андрій Муравський — 9 травня, 10:48
Засновник надійнішої за банк криптоплатформи отримав термін за шахрайство
Getty Images

Суд у Нью-Йорку засудив до 12 років ув'язнення засновника та гендиректора криптовалютної платформи Celsius Network LLC – уродженця України Алекса Машинського.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Алекса (Олександра) Машинського визнали винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами.

Celsius збанкрутувала у липні 2022 року, і клієнти Celsius втратили доступ до активів на суму 4,7 млрд дол. Сам засновник встиг вивести 8 млн дол.

Машинський неодноразово робив неправдиві заяви про безпеку та прибутковість Celsius і штучно підвищував ціну власного токена CEL.

"Олександр Машинський обманював роздрібних інвесторів, обіцяючи, що збереже їхні "цифрові активи" у більшій безпеці, ніж банк, а насправді використовував ці активи для здійснення ризикованих ставок і набивання власних кишень. Зрештою, Машинський заробив десятки мільйонів доларів, а його клієнти втратили мільярди", – сказав представник обвинувачення прокурор Джей Клейтон.

"Американські інвестори заслуговують на краще. Аргументація на користь токенізації і використання цифрових активів сильна, але це не є ліцензією на обман", – додав прокурор.

Крім ув'язнення, суд зобов'язав 59-річного Машинського сплатити штраф у 50 тис дол та конфіскував понад 48 млн дол.

Заснована в 2017 році, компанія Celsius подала заяву про банкрутство в липні 2022 року після того, як клієнти почали забирати депозити через падіння цін на криптовалюту.

Криптовалютні кредитори обіцяли легкий доступ до кредитів і високі відсоткові ставки вкладникам. У той же час вони позичали токени інституційним інвесторам, сподіваючись заробити на різниці.

Машинський народився в Україні, емігрував з родиною до Ізраїлю, але у 1988 році його родина переїхала до Нью-Йорка.

Нагадаємо:

Раніше головний економіст Euro Pacific Capital Пітер Шифф заявив, що Дональд Трамп організував масштабну схему на крипторинку – штучного завищення ціни на активи та виведення прибутку (Pump and Dump).

"Трамп брав участь у найбільшій криптовалютній змові всіх часів", – написав Шифф у соцмережі X. Він наголосив, що заяви політика про включення цифрових активів до стратегічного резерву США призвели до різких коливань цін.

суди криптовалюта

криптовалюта

Засновник "надійнішої за банк" криптоплатформи отримав термін за шахрайство
В Україні запрацює ринок віртуальних активів
Катарський шейх вкладе майже 9 мільярдів доларів у блокчейн-хаб на Мальдівах

Останні новини