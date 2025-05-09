Основатель "надежнее банка" криптоплатформы получил срок за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам заключения основателя и гендиректора криптовалютной платформы Celsius Network LLC - уроженца Украины Алекса Машинского.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Алекса (Александра) Машинского признали виновным в мошенничестве с товарами и ценными бумагами.

Celsius обанкротилась в июле 2022 года, и клиенты Celsius потеряли доступ к активам на сумму 4,7 млрд долл. Сам основатель успел вывести 8 млн долл.

Машинский неоднократно делал ложные заявления о безопасности и прибыльности Celsius и искусственно повышал цену собственного токена CEL.

"Александр Машинский обманывал розничных инвесторов, обещая, что сохранит их "цифровые активы" в большей безопасности, чем банк, а на самом деле использовал эти активы для осуществления рискованных ставок и набивания собственных карманов. В конце концов, Машинский заработал десятки миллионов долларов, а его клиенты потеряли миллиарды", - сказал представитель обвинения прокурор Джей Клейтон.

"Американские инвесторы заслуживают лучшего. Аргументация в пользу токенизации и использования цифровых активов сильна, но это не является лицензией на обман", - добавил прокурор.

Кроме заключения, суд обязал 59-летнего Машинского уплатить штраф в 50 тыс долл и конфисковал более 48 млн долл.

Основанная в 2017 году, компания Celsius подала заявление о банкротстве в июле 2022 года после того, как клиенты начали забирать депозиты из-за падения цен на криптовалюту.

Криптовалютные кредиторы обещали легкий доступ к кредитам и высокие процентные ставки вкладчикам. В то же время они одалживали токены институциональным инвесторам, надеясь заработать на разнице.

Машинский родился в Украине, эмигрировал с семьей в Израиль, но в 1988 году его семья переехала в Нью-Йорк.

Напомним:

Ранее главный экономист Euro Pacific Capital Питер Шифф заявил, что Дональд Трамп организовал масштабную схему на крипторынке - искусственного завышения цены на активы и вывода прибыли (Pump and Dump).

"Трамп участвовал в крупнейшем криптовалютном заговоре всех времен", - написал Шифф в соцсети X. Он отметил, что заявления политика о включении цифровых активов в стратегический резерв США привели к резким колебаниям цен.