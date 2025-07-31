Зарплата 300 тисяч та бронювання: Чернишов влаштовував охорону та персонал у "Нафтогаз" – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро розслідує справу щодо оформлення на роботу у "Нафтогаз Україна" охорони та домашнього персоналу ексвіцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, коли він був очільником підприємства.

Про це пише ZN.UA з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що за їхніми даними, ці посади передбачали зарплатню не менше 300 тисяч грн на місяць та бронювання від мобілізації.

Джерела повідомляють, що дана ситуація згадувалась в ухвалі суду, згідно з якою у Чернишова в червні відбулися обшуки. Однак у зв’язку з ухваленням закону, який ліквідував незалежність антикорупційних органів, НАБУ призупинили розслідування цього епізоду, за інформацією джерел.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов, який раніше був міністром розвитку громад та територій, отримав підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Національне антикорупційне бюро.повідомило, що він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

НАБУ і САП попросив Вищий антикорупційний суд застосувати щодо віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави 120 млн грн.

Окрім цього, САП також вимагає від нього прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду тощо.