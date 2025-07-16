Запорожские предприятия будут изготавливать компоненты для противопехотных мин

Запорожская область начнет масштабное производство компонентов для противопехотных мин.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, запуск производства стал возможным после подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским закона о прекращении действия Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

"Запорожская область мгновенно реагирует на инициативу - уже в ближайшее время запускается производство комплектующих для противопехотных мин", - сообщил Федоров.

Он отметил, что ежемесячно регион планирует выпускать десятки тысяч единиц продукции.

"Благодаря использованию современных технологий, ежедневно планируется изготавливать от тысячи до двух тысяч единиц продукции. Таким образом, месячный объем производства будет превышать 50 тысяч компонентов", - сообщил глава областной военной администрации.

"Все комплектующие будут работать на укрепление Запорожского фронта и станут частью мощного механизма уничтожения оккупанта", - добавил он.

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