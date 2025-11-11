Закупка неякісного програмного забезпечення: ексзаступнику міністра соцполітики вручили підозру

СБУ та Нацполіція повідомили про підозру ексзаступнику Міністра соцполітики України – він уклав договір на розробку вищеназваного програмного забезпечення, але виконавець повною мірою договір не виконав.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики України, який зараз є чинним радником діючого міністра", – говориться у повідомленні.

За матеріалами справи, фігурант розтратив державні кошти на запровадженні електронних послуг для населення.

Зокрема, йдеться про бюджетні збитки у понад 23 млн грн під час запуску єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення – "E-Social".

"За матеріалами справи, перебуваючи на посаді заступника міністра, чиновник уклав договір з консорціумом на розробку вищеназваного програмного забезпечення. Утім, як встановило розслідування, посадовець не проконтролював процес перевірки документів, які подали підрядники для участі у тендері", – говориться у повідомленні.

"У подальшому це призвело до того, що підприємці отримали від держави кошти, але не виконали повний обсяг робіт, визначених контрактом", – зазначає СБУ.

Тривалі судово-економічні експертизи підтвердили, що внаслідок незаконних дій фігуранта держбюджету було завдано збитків, говориться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів ексзаступнику Міністра повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу України про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконного використання державних коштів. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, додають у СБУ.

Нагадаємо:

Раніше Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, на яку пішли ексзаступник міністра аграполітики та продовольства Володимир Топчій та ексзаступник голови Могилів-Подільської РДА Вінницької області Михайло Гоцуляк.

Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру колишньому посадовцю одного з відділів Департаменту муніципальної безпеки КМДА, через якого у 2023 році купив генератори за цінами, значно вищими за ринкові.

Раніше повідомлялося, що завдяки прокуратурі та Службі безпеки України до бюджету Києва повернуто понад 20 мільйонів гривень, якими підприємці разом з посадовцями Київської міської державної адміністрації заволоділи в рамках міської програми допомоги киянам.