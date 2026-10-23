Захоплений бізнес Metro у Росії "пожертвував" 12,4 мільйона доларів на війну

Мережа магазинів Metro у Росії, яка з вересня перебуває під тимчасовим управлінням, перерахувала один мільярд рублів (12,4 мільйона доларів) на війну Росії проти України.

Про це повідомляє російське медіа Meduza.

У заяві компанії йдеться про те, що кошти було перераховано до фонду "Народный фронт. Все для победы!" на забезпечення підрозділів російських загарбників технічним оснащенням, зокрема спеціалізованою технікою, системами зв'язку, засобами розвідки та обладнанням для боротьби з безпілотниками.

"Як частина економічної системи Росії, ми вважаємо важливою участь у стратегічних ініціативах держави", — заявив генеральний директор Metro в Росії Йоханнес Толай.

Нагадаємо:

Наприкінці вересня очільник Кремля Владімір Путін підписав указ про тимчасове управління російськими активами німецької торговельної мережі Metro.