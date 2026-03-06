Адвокати ексрегіонала Іванющенка зірвали засідання суду

Засідання суду, на якому мали розглянути клопотання про здійснення заочного провадження щодо колишнього народного депутата Юрія Іванющенка, зірвалось через неявку всіх чотирьох його захисників.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"У Вищому антикорсуді мало відбутися продовження розгляду клопотання про здійснення заочного провадження щодо колишнього народного депутата від Партії регіонів, утікача Юрія Іванющенка", – говориться у повідомленні.

Однак, засідання зірвалось через неявку всіх чотирьох його захисників. Вони нібито всі разом мали бути присутні в іншому суді.

Очевидно, що слідча суддя ВАКС визнала таку причину неповажною, оскільки такі підстави не можуть мати пріоритету над розглядом питання про спеціальне досудове розслідування.

Суддя також зауважила, що такі дії можуть свідчити про зловживання процесуальними правами, адже ніщо не заважало з'явитись хоча б одному із захисників.

У цій справі захист уже неодноразово вдавався до дій, які фактично затягують розгляд клопотань, що в свою чергу відтерміновує початок процедури екстрадиції Іванющенка.

Наприклад, раніше адвокати наприкінці розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу заявили відвід судді Федорову, залучивши для цього адвоката, який раніше був його рецензентом.

Нагадаємо, у вересні НАБУ і САП повідомили про підозру забудовниці Молчановій та Іванющенку у заволодінні та легалізації 18 гектарів землі у передмісті Києва, вартість якої становила понад 160 млн грн.

Згодом суд заочно арештував Іванющенка, однак апеляція ВАКС скасувала арешт і повернула справу до першої інстанції.

Мовляв, Іванющенка нібито неналежно повідомили про засідання, під час якого обирали запобіжний захід. Наразі питання запобіжки повторно розглядається в суді.

Нагадаємо:

Раніше Апеляційна палата скасувала рішення ВАКС про заочний арешт Юрія Іванющенка. Причиною стало те, що екснардепа, нібито, належним чином не повідомили про засідання, на якому обрали цей запобіжний захід.

Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно взяв під варту екснардепа Юрія Іванющенка, підозрюваного у справі щодо корупційного заволодіння землею на ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці.

Екснардепа від Партії Регіонів Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн, оголосили у розшук.

У вересні правоохоронці викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Як інформують правоохоронці, Іванющенко переховується від органів прокуратури з 2014 року.