ВАКС відмовив у заочній варті для екс-регіонала Іванющенка – ЦПК

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Володимир Воронько відмовив у задоволенні клопотання про тримання під вартою для екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Про це повідомив Центр протидії корупції 19 березня.

ЦПК зазначили, що через таке рішення правоохоронці не можуть розпочати екстрадицію Іванющенка, який наразі проживає в Монако.

Раніше Апеляція ВАКС скасувала арешт Іванющенка через те, що його не повідомили належним чином про засідання.

Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно взяв під варту екснардепа Юрія Іванющенка, підозрюваного у справі щодо корупційного заволодіння землею на ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці.

Екснардепа від Партії Регіонів Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн, оголосили у розшук.

У вересні правоохоронці викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Як інформують правоохоронці, Іванющенко переховується від органів прокуратури з 2014 року.