Юру Єнакіївського заочно заарештували

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно взяв під варту екснардепа Юрія Іванющенка, підозрюваного у справі щодо корупційного заволодіння землею на ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці.

Про це повідомляє журналіст Олег Новіков та джерела ЕП.

Іванющенка підозрюють у легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

До реалізації оборудки щодо ринку "Столичний" причетні колишній народний депутат України від Партії Регіонів Юрій Іванющенко ("Юра Єнакіївський", – ЕП), столична забудовниця Владислава Молчанова, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України.

За даними слідства, Іванющенко може переховуватись в РФ або на окупованих територіях України.

Слідство встановило, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком у передмісті Києва в Молчанової планувала виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

У НАБУ повідомили, що, за даними слідства, службовці Держгеокадастру внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило цьому органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га.

Надалі земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.

Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.

Згодом земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

Нагадаємо:

Екснардепа від Партії Регіонів Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн, оголосили у розшук.

У вересні правоохоронці викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Як інформують правоохоронці, Іванющенко переховується від органів прокуратури з 2014 року.