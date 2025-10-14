Юру Єнакіївського заочно заарештували
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно взяв під варту екснардепа Юрія Іванющенка, підозрюваного у справі щодо корупційного заволодіння землею на ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці.
Про це повідомляє журналіст Олег Новіков та джерела ЕП.
Іванющенка підозрюють у легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.
До реалізації оборудки щодо ринку "Столичний" причетні колишній народний депутат України від Партії Регіонів Юрій Іванющенко ("Юра Єнакіївський", – ЕП), столична забудовниця Владислава Молчанова, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України.
За даними слідства, Іванющенко може переховуватись в РФ або на окупованих територіях України.
Слідство встановило, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком у передмісті Києва в Молчанової планувала виведення активів ринку на підконтрольних осіб.
У НАБУ повідомили, що, за даними слідства, службовці Держгеокадастру внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило цьому органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га.
Надалі земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.
Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.
Згодом земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.
Нагадаємо:
Екснардепа від Партії Регіонів Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн, оголосили у розшук.
У вересні правоохоронці викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.
Як інформують правоохоронці, Іванющенко переховується від органів прокуратури з 2014 року.