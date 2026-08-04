"Забуті" податки: кондитерське підприємство змусили повернути бюджету 27 мільйонів

До суду скеровано справу щодо службових осіб підприємства – виробника кондитерських виробів, які не перерахували до місцевого бюджету майже 27 млн грн податку, що утримується із заробітної плати працівників.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, а також Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, вони не перерахували до місцевого бюджету майже 27 млн грн ПДФО, який утримували із заробітної плати працівників", – говориться у повідомленні.

Під час розслідування справи про ухилення від сплати податків підприємство на Житомирщині повністю сплатило до місцевого бюджету 27 млн 60 тис. грн.

За даними слідства, упродовж 2021–2022 років підприємство, виробник кондитерських виробів, утримувало податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати працівників, однак систематично не перераховувало його до бюджету.

Замість сплати податків ці кошти залишали у розпорядженні товариства та використовували для закупівлі сировини, оплати послуг й інших витрат підприємства.

У результаті місцевий бюджет недоотримав 27 млн 60 тис. грн. Суму несплачених податків підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Бухгалтеру товариства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування підприємство визнало порушення та повністю сплатило несплачені податки, а також відшкодувало завдану місцевому бюджету шкоду.

Оскільки передбачені законом платежі сплачено в повному обсязі, прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду клопотання про звільнення бухгалтера товариства від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні залишається стійкий внутрішній попит на солодощі навіть у воєнний час: сукупний дохід галузі виробництва кондитерських виробів у 2025 році склав 75,2 млрд грн.

Бюро економічної безпеки у Львівській області припинило діяльність підпільного виробництва кондитерської продукції з використанням відомого міжнародного бренда.