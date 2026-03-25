На Львівщині викрили підпільне виробництво кондитерки під відомим брендом

Бюро економічної безпеки у Львівській області припинило діяльність підпільного виробництва кондитерської продукції з використанням відомого міжнародного бренда.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що фігурант, не будучи зареєстрованим як підприємець, налагодив підпільне виробництво та фасування вафель із незаконним використанням торговельних марок. Правовласником цих брендів є українська кондитерська фабрика, що входить до відомої міжнародної корпорації.

Виробництво було організовано у складському приміщенні на території Івано-Франківської області, зазначає БЕБ.

Йдеться, що для реалізації злочинної схеми він придбав обладнання, пакувальні матеріали та залучив інших осіб, які, не знаючи про незаконність діяльності, здійснювали фасування продукції. Готову продукцію зберігали з метою подальшого збуту.

Під час обшуків детективи вилучили обладнання для розфасовки продукції, пакувальні матеріали та понад 38 тисяч одиниць готової продукції з незаконно нанесеними торговельними знаками.

За підрахунками БЕБ, внаслідок протиправних дій правовласнику завдано матеріальної шкоди на суму понад 550 тис. грн.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

