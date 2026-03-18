Прямий "Інтерсіті" між Києвом і Харковом зупинили до кінця березня

Пряме залізничне сполучення між Києвом та Харковом зупинили до кінця березня

АТ "Укрзалізниця" тимчасово призупинила пряме сполучення поїздом "Інтерсіті" між Києвом та Харковом.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

"Наразі маємо тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах", – йдетсья у повідомленні "Укрзалізниці".

У компанії зазначили, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин.

В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години.

Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті.

Планується, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня.

За інформацією ЕП, пасажири, які купили квиток на "Інтерсіті" Київ-Харків отримали лист, у якому зазначено, що "У звʼязку з впливом бойових дій поїзд IC Nº722 Київ - Харків тимчасово курсує до станції Полтава-Південна".

"Обмін квитків здійснювати не потрібно - ваш квиток залишається дійсним. Поїзна бригада та працівники станції нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть зорієнтуватися під час пересадки.

Розуміємо, що це може спричинити певні незручності, однак такі зміни є вимушеними та запроваджені для забезпечення стабільного руху поїздів", – йшлося у листі.

"Звертаємо увагу на можливі незначні затримки прибуття поїзда до кінцевої станції, проходження пошкодженої ділянки здійснюється із суттєвим обмеженням швидкості", – зазначили у листі "Укрзалізниці".