За тиждень держава заробила на приватизації 532 мільйонів гривень

Фонд держмайна провів за тиждень 8 онлайн-аукціонів з приватизації, які принесли держбюджету 532,02 млн грн.

Про це Фонд державного майна повідомляє у Facebook.

Онлайн-аукціони з приватизації відбулися у системі "Prozorro.Продажі".

"Зростання ціни відбулося у 2,82 раза, що у середньому становить 281,80 %. Загалом за лоти змагалися 64 учасники, тобто у середньому на лот припадало 8 охочих придбати державні об’єкти", – говориться у повідомленні..

Найдорожчим об’єктом минулого тижня став державний пакет акцій розміром 73,2784% у СК АТ "Завод "КВАНТ" в місті Київ. За об'єкт змагалися 5 учасників, що зумовило зростання вартості у 2,34 раза: від стартової – 172,96 млн гривень, до переможної – 401,5 млн гривень.

Також інвесторів зацікавив єдиний майновий комплекс ДП "Укррибпроек" в місті Київ. Ціна об'єкта зросла з 7,53 млн гривень до фінальних — 61,1 млн гривень, за об'єкт змагалися 11 учасників.

Цього тижня команда Фонду планує провести 23 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій такі об’єкти, як: ЄМК ДП "Славутський комбінат "Будфарфор", державна частка у розмірі 100 % у статутному капіталі дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна", ЄМК ДП "Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування" та інші.

Нагадаємо:

Фонд державного майна України продав державний пакет акцій розміром понад 73% у статутному капіталі АТ "Завод "КВАНТ".

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що портфель об’єктів малої приватизації в Україні складається з 1240 об'єктів, а у портфелі великої приватизації – 19 об’єктів.