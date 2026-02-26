ФДМУ виставив на продаж виноробний завод на Одещині

Фонд держмайна оголосив аукціон з приватизації структурного підрозділу держпідприємства "Саратський виноробний завод" на Одещині.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду державного майна.

Команда ФДМ оголосила онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Саратський виноробний завод" в Одеській області, торги відбудуться у електронній системі "Прозорро.Продажі".

Стартова ціна лота — 10 168 586 гривень без ПДВ. Аукціон заплановано на 10 березня, заявки приймають до 9 березня, 20:00.

Основним видом діяльності підрозділу є виробництво виноградних вин. Наразі об'єкт перебуває в оренді у ТОВ "Дорінвест", яке займається виробництвом виноградних вин.

До складу комплексу входять нерухоме майно: адміністративна будівля, цех переробки винограду, склади, гараж, котельня та інші споруди (понад 1181,5 м²), а також земельна ділянка: 1,57 га (згідно з договором оренди).

Крім того, є рухоме майно: виробниче та технологічне обладнання, ємності та резервуари, енергетичне та господарське майно загальною кількістю 114 одиниць.

ФДМУ зазначає, що підприємствопрацює та демонструє підтверджені обсяги реалізації понад 180 млн грн за останні роки.

"Це можливість отримати готову виробничу базу, масштабувати бізнес або зайти в переробну галузь із мінімальним стартовим ризиком", – запевняють у Фонді.

Нагадаємо:

27 грудня 2019 року Кабінет міністрів передав 37 об'єктів державної власності в управління Фонду держмайна для подальшої приватизації, у тому числі – Саратський виноробний завод.

У 2021 році відбувся приватизаційний аукціон майнового комплексу "Одесавинпром", зі стартової ціни 65,3 млн грн він "пішов з молотка" за 234,9 млн грн – тобто у 3,6 рази дорожче.