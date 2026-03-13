Уряд пропонує дозволити приватизацію пошкодженого або знищеного житла

Уряд підтримав пропозицію Міністерства розвитку громад та територій про приватизацію житла, пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Українці, що проживали в дежавному або комунальному житлі, раніше не могли отримати державну компенсацію у разі його руйнування, оскільки були не власниками, а лише наймачами.

"Ми пропонуємо змінити цю ситуацію, щоб ті люди, які мають на це право, приватизували житло і отримали підтримку від держави. Сподіваємося, що парламент підтримає ці зміни найближчим часом", – зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Законопроєкт передбачатиме зміни до Закону "Про приватизацію державного житлового фонду", що уточнять перелік об'єктів, які можна приватизувати. Також зміни визначать порядок дій у випадках, коли житло стає аварійним внаслідок російської агресії.

Громадяни зможуть приватизувати пошкоджені або знищені квартири чи будинки, якщо вони проживали там на законних підставах. Після оформлення права власності люди зможуть подати заявку на компенсацію.

Мінрозвитку очікує, що ці зміни допоможуть швидше оформити право власності на житло і отримати компенсацію за його відновлення або втрату.



