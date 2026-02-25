За рік податкова виявила 400 випадків неофіційної праці в ресторанній сфері

Податкова називає неофіційне працевлаштування однією з найбільших проблем ринку праці у ресторанній сфері, але відзначає зростання кількості офіційного найму і зростання суми нарахованого доходу.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

"ДПС лише торік виявила майже 400 випадків неофіційної праці в ресторанній сфері. Неофіційне працевлаштування – одна з найбільших системних проблем ринку праці", – говориться у повідомленні.

І це не лише про порушення законодавства, а і втрачені соціальні гарантії для працівників і нерівні умови для бізнесу, зазначають у податковій службі.

Найчастіше офіційно працевлаштовують адміністраторів, офіціантів та барменів.

У цей же час дуже часто непублічний персонал – прибиральники, вантажники чи охоронці – працюють без оформлення або одночасно обслуговують кількох роботодавців.

Ще одна розповсюджена схема – коли офіційно оформлений працівник одночасно виконує роботу для іншого суб'єкта господарювання у тому ж закладі.

Наприклад, офіціант продає алкоголь від імені одного ФОПа, а страви — від імені іншого.

"Ще одна проблема – різниця між офіційною та реальною зарплатою, яка часто пропонується в Інтернеті", – сказала під час зустрічі з представниками ресторанного бізнесу в. о. голови ДПС Лесею Карнаух під час зустрічі з представниками ресторанного бізнесу.

"Наш моніторинг показав, що фактична зарплата в "конвертах" іноді значно відрізняється від тих, що подають у звітах", – зазначила вона.

ДПС проаналізувала пропозиції заробітної плати у сфері громадського харчування та порівняла їх із фактично задекларованими.

Пропозиції роботодавців за інформацією з відкритих вакансій на сайті work.ua:

- офіціанти: 30 – 50 тис. грн,

- кухарі: 20 – 52 тис. грн,

- сушеф: близько 36,5 тис. грн,

- менеджер ресторану доставки: 33 тис. грн,

- системний адміністратор у мережі ресторанів: 25 – 55 тис. грн

"На папері ж показують 13 – 19 тис. грн. Тож питань чимало", – зазначила Карнаух.

Водночас у ДПС звертають увагу на позитивну тенденцію завдяки постійній роботі з підприємцями.

За даними ДПС у грудні 2025 році середня зарплата працівників громадського харчування в Україні складала трохи більше 12 тис. грн, що майже на 3 тисячі більше, ніж у попередньому році.

Кількість найманих працівників – 149,9 тисячі осіб, що практично на рівні 2024 року. При цьому сума нарахованого доходу зросла на 300 млн грн і становила 1,9 млрд грн.

"Робота з "детінізації" ринку триває. Бо для держави це – недоотримані податки, які йдуть насамперед на нашу безпеку та оборону", – додала Карнаух.

Державна податкова служба нарахувала близько 15 000 ресторанів, чий щомісячний задекларований виторг становить менш як 50 тис грн на один заклад, що може свідчити про штучне заниження доходів та перебування бізнесу в "тіні".

Кафе, бари та ресторани, які додають до рахунків окрему плату за використання генераторів без попереднього узгодження із клієнтом, можуть отримати штраф у розмірі 30% від замовлення.