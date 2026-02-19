15 тисяч ресторанів можуть перебувати в тіні через підозріло занижений виторг – ДПС

Державна податкова служба (ДПС) нарахувала близько 15 000 ресторанів, чий щомісячний задекларований виторг становить менш як 50 тис грн на один заклад, що може свідчити про штучне заниження доходів та перебування бізнесу в "тіні".

Про це повідомляється на сайті ДПС за результатами зустрічі керівників ДПС, БЕБ та Держпраці з представниками ресторанного бізнесу та бізнес-омбудсменкою Анкою Фельдгузен щодо питань прозорості розрахунків і боротьбі з тіньовими схемами в галузі.

"Близько 15 тисяч закладів декларують менш як 50 тисяч грн виторгу на місяць на один об'єкт. Такий рівень об'єктивно не може покрити витрати на оренду, зарплати, комунальні послуги і закупівлю продуктів. Це може свідчити про штучне заниження доходів або неповну фіскалізацію операцій", – повідомили в ДПС.

Разом із низькими показниками декларування податкова звернула увагу на поширені схеми ухилення від податків, наприклад, роботу в одному закладі кількох юросіб на різних системах оподаткування для мінімізації ПДВ, незастосування касових апаратів, видачу фальшивих чеків та стимулювання розрахунків готівкою.

"Разом з бізнесом готові напрацьовувати підходи, щоб максимально вивести ресторанний бізнес з тіні та забезпечити рівні умови роботи", – зазначила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

Нагадаємо:

Кафе, бари та ресторани, які додають до рахунків окрему плату за використання генераторів без попереднього узгодження із клієнтом, можуть отримати штраф у розмірі 30% від замовлення.