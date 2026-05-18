Приміщення під кафе та ресторани: які на них ціни, попит та пропозиція в Україні

В найбільших обласних центрах України пропозиція та попит на оренду приміщень під ресторани та кафе переважно зростають, а ціни – падають.

Про це йдеться в дослідженні від OLX Нерухомість.

"Щодо оренди приміщень фіксуємо помітне зростання рівня пропозиції у деяких містах. У Києві кількість оголошень, порівняно з січнем 2026, зросла на 16%. Схожу тенденцію фіксували у Дніпрі (+33%) та Одесі (+25%). У Львові та Харкові пропозиція щодо оренди була на тому ж рівні, що і на початку року", – зазначають аналітики.

Рівень попиту на оренду приміщень під кафе, кав'ярні та ресторани також демонструє позитивну динаміку.

Згідно з дослідженням, у квітні 2026, порівняно з січнем, він був на 40% вищим у Києві, на 45% – у Львові. У Дніпрі та Харкові попит практично не змінився, натомість в Одесі кількість відгуків від початку року стала меншою на 27%.

Водночас, як йдеться в аналітиці, медіанні ціни на оренду приміщень у сегменті кафе, кав'ярень та ресторанів знизилися з січня 2026 року. Зокрема:

Київ: -4% до 50 тис. грн,

Львів: -39% до 23,5 тис. грн,

Одеса: -3% до 42 тис. грн,

Харків: -2% до 28,5 тис. грн,

Дніпро: -47% до 29 тис. грн.

"Якщо ж аналізувати сегмент купівлі, то у найбільших обласних центрах рівень пропозиції від початку року фактично не змінився: у квітні 2026 фіксували такі ж показники, як і в січні, або ж збільшення на 5–10 оголошень", – зазначають експерти.

Водночас попит на купівлю приміщень під кафе, кав'ярні та ресторани подекуди помітно знизився, порівняно з січнем 2026 року. Зокрема, у кількості відгуків фіксували:

Київ: -38%,

Львів: -52%,

Одеса: -30%.

У Харкові та Дніпрі показники переважно не змінилися, однак тут активність пошукачів є помітно нижчою, ніж, наприклад, у Києві або Львові, за словами аналітиків.

Вони зазначають, що на відміну від сегменту оренди, на купівлю медіанні ціни у деяких містах зросли порівняно з січнем 2026. Зокрема, у Києві (+14%), Львові (+40.) та Одесі (+4%).

У Дніпрі та Харкові, натомість, фіксується зниження медіанної вартості купівлі приміщення під кафе, кав'ярні та ресторани: на -10% у Дніпрі та -7% у Харкові.

Як йдеться в аналітиці, у річному вимірі (квітень 2026 порівняно з квітнем 2025) ситуація різниться, залежно від міста. У Києві, де тема закриття закладів була найбільш поширеною, за рік фіксується зменшення рівня пропозиції (-23%) та попиту (-47%) на оренду.

Щодо сегменту купівлі, то в столиці показовим є попит, який знизився на 24% за відносно стабільного рівня пропозиції.

У Львові ситуація схожа: у квітні 2026, порівняно з 2025, на оренду фіксували зниження кількості оголошень на -43%, кількості відгуків – на -34%. У сегменті купівлі активність продавців та покупців стала в 2-3 рази нижчою, ніж минулого року.

Нагадаємо:

Станом на середину березня попри перебої з електро- та водопостачанням цієї зими, більшість закладів у сфері HoReCa продовжували працювати у звичайному режимі, але відчутний вплив на роботу працівників.