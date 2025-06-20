За п’ять років в Україні держслужбовців стало менше на 66 тисяч – Шмигаль

Упродовж п'яти років в Україні скоротили 66 тисяч вакансій у державній службі.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"Ми за останні п'ять років значно скоротити кількість державних службовців. До вашого відома, скорочено 66 тисяч вакансій і 43 тис. відповідних державних службовців за ці роки — це внесок уряду в економію державних коштів, який вже зроблений", — сказав він.

"Військові витрати фінансуються виключно Україною, за рахунок українських платників податків. Інші витрати – соціальні, бюджетні, зокрема, економічні програми, фінансуються за кошти партнерів", – нагадав він.

Шмигаль запевнив, що уряд також скорочує нецільові витрати, а також проводить процеси з дерегуляції.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні середня зарплата працівників державних органів влади центрального рівня у березні 2025 року зросла до 54,22 тис грн. У лютому вона становила 51,4 тис грн. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Також раніше повідомлялося, що фактична кількість держслужбовців за результатами моніторингу кількісного складу державних службовців за перший квартал 2024 року становила 159 333 особи.

До того повідомлялося, що з 1 січня 2024 року уряд скоротить кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч, і це тільки на першому етапі.

Також повідомлялося, що країнські держслужбовці задекларували на 10% більше криптовалюти, ніж торік. Загалом у деклараціях за 2024 рік зафіксовано понад 2 000 згадок про цифрові активи.