За менш ніж місяць ФОПів побільшало на шість тисяч – Опендатабот

В Україні на початку 2026 року нараховується 2,1 млн ФОПів, що на 6 тисяч більше, ніж наприкінці минулого року.

Про це повідомляє Опендатабот.

"2 181 217 фопів нараховується наразі в Україні. За менш ніж місяць фопів побільшало на 6 тисяч", – говориться у повідомленні.

Загалом за чотири роки повномасштабної фопів побільшало на 194 тисячі, зазначає Опендатабот, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру про фопів, компанії та громадські формування.

"Водночас темпи зростання поступово знижуються. Найбільший стрибок зафіксували у 2023 році, коли кількість фопів зросла більш ніж на 5%. Уже у 2024 році приріст скоротився до 3,5%, а у 2025-му — до 0,39%", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Опендатабот повідомив, що середній термін роботи фопа в Україні становить 2 роки та 4 місяці.

З 1 січня 2026 року змінюється порядок подання податкового розрахунку для ФОПів та самозайнятих осіб.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що кількість фізичних осіб-підприємців в Україні зростає з року в рік, зокрема й під час війни, але є нюанс. Але це відбувається не завдяки зростанню економіки, а "виключно внаслідок поширення схем з ухилення від оподаткування великого та середнього бізнесу через єдиний податок".

Нацбанк звернувся до Мінцифри з пропозицією змінити процедуру припинення діяльності ФОП, щоб унеможливити використання ФОПів у схемах із "дропами".