За півріччя вдалося продати лише один з трьох об’єктів "Великої приватизації"

У першому півріччі із запланованого продажу трьох об’єктів великої приватизації продано лише один і кошти до держбюджету ще не надійшли.

Про це повідомляє Рахункова палата України, яка проаналізувала виконання Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" у першому півріччі.

"Із запланованого продажу трьох об’єктів великої приватизації продано лише один – ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" – за 805 млн грн, однак у звітному періоді кошти до державного бюджету ще не надійшли", – говориться у повідомленні.

"Щодо надходжень від малої приватизації державного майна: у першому півріччі вони становили 820 млн грн, що майже на 22 % менше аналогічного періоду минулого року", – повідомляє Рахункова палата.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що за сім років результатом аукціонів з малої приватизації на Prozorro.Продажі стало понад 21,8 млрд грн до бюджетів різних рівнів.

Раніше повідомлялося, що сума загальних надходжень від великої і малої приватизації може сягнути майже 12 млрд грн після завершення усіх угод 2024 року.