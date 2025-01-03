Надходження від приватизації можуть сягнути 12 мільярдів, що втричі більше ніж планувалось

Сума загальних надходжень від великої і малої приватизації може сягнути майже 12 млрд грн після завершення усіх угод 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За словами першої віцепремʼєр-міністерки з економіки Юлії Свириденко, 2024 рік став рекордним щодо надходжень від приватизації та масштабів проданих державних обʼєктів.

"Як результат – держава отримала додаткові надходження, а збиткові обʼєкти – нових власників і шанс на трансформацію та залучення інвестицій у розвиток. Цей рік показав – навіть попри війну приватизація можлива і необхідна", – зазначила міністерка.

Повідомляється, що уряд розпочав велику приватизацію обʼєктів вартістю понад 250 млн грн.

Для трьох великих обʼєктів було знайдено нових власників: готель "Україна" було продано за 2,5 млрд грн, "Обʼєднану гірничо-хімічну компанію" — за 3,94 млрд грн, а завод "Аерок" — за 1,9 млрд грн.

Нагадаємо:

До державного бюджету надійшли 3,94 млрд грн від приватизації АТ "Об`єднана гірничо-хімічна компанія".

Фонд державного майна 18 вересня провів аукціон з приватизації готелю "Україна" в центрі Києва. Переможцем торгів стало ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи.