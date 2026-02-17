Українська правда
ФДМУ приватизує інститут "Оріон": стартова ціна аукціону зросла у 9 разів

Віктор Волокіта — 17 лютого, 16:52
Фонд держмайна провів онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Науково-дослідний інститут "Оріон", що знаходиться у Києві.

Про це повідомив Фонд.

Як зазначається на сайті Prozorro.Продажі, переможцем аукціону стало ТОВ "Рушій" Володимира Цибульського з Броварів, яке і запропонувало 381 млн грн. Підприємство надає в оренду нерухоме майно.

В аукціоні за інститут змагалися 11 учасників. Стартовою була ціна у 42,48 млн грн, тобто відбулося зростання вартості у 9 разів. 

Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі 76,2 млн грн.

Новий власник після повної оплати лота з урахуванням ПДВ отримає єдиний майновий комплекс, що базується на двох локаціях у Шевченківському районі столиці:

  • 8 одиниць нерухомого майна загальною площею 38 631,7 м² (адміністративні, виробничі, складські будівлі та споруди, а також інфраструктура (мости, огорожі, майданчики для стоянки) на 5 ділянках загальною площею 4,14 га;
  • 10 одиниць техніки (випуску 1974–2007 років);
  • 1247 одиниць обладнання та інвентарю.

Нагадаємо:

Фонд державного майна успішно реалізував на аукціоні 93,44% акцій "Коломийського заводу сільськогосподарських машин" – за них запропонували 42 млн грн.

