ФДМУ приватизує інститут "Оріон": стартова ціна аукціону зросла у 9 разів

Фонд держмайна провів онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Науково-дослідний інститут "Оріон", що знаходиться у Києві.

Про це повідомив Фонд.

Як зазначається на сайті Prozorro.Продажі, переможцем аукціону стало ТОВ "Рушій" Володимира Цибульського з Броварів, яке і запропонувало 381 млн грн. Підприємство надає в оренду нерухоме майно.

В аукціоні за інститут змагалися 11 учасників. Стартовою була ціна у 42,48 млн грн, тобто відбулося зростання вартості у 9 разів.

Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі 76,2 млн грн.

Новий власник після повної оплати лота з урахуванням ПДВ отримає єдиний майновий комплекс, що базується на двох локаціях у Шевченківському районі столиці:

8 одиниць нерухомого майна загальною площею 38 631,7 м² (адміністративні, виробничі, складські будівлі та споруди, а також інфраструктура (мости, огорожі, майданчики для стоянки) на 5 ділянках загальною площею 4,14 га;

10 одиниць техніки (випуску 1974–2007 років);

1247 одиниць обладнання та інвентарю.

