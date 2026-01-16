Мінекономіки переглядає вимоги до агровиробників, які отримують держпідтримку

Міністерство економіки переглядає вимоги до агровиробників, які претендують на держпідтримку і створює механізм автоматичного групування пов'язаних осіб, щоб запобігти маніпуляціям із отриманням коштів.

Про це повідомляє Рахункова палата.

Рахункова палата нагадує, що аудит виявив наявність системних проблем щодо недостатньої доступності та прозорості програм державної підтримки сільгоспвиробників.

Зокрема, попри розвиток Державного аграрного реєстру (ДАР), значна частина потенційних отримувачів не змогла скористатися державною підтримкою. Кошти підтримки отримували компанії, що належали до великих корпоративних груп.

Так, на 49 отримувачів 31 корпоративної групи припадає сукупно 16% усіх виплачених коштів підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь.

Аудитори надали сім рекомендацій Кабінету Міністрів України, Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства та Українському державному фонду підтримки фермерських господарств задля усунення виявлених недоліків.

Окремі з них вже виконуються, повідомив заступник голови Рахункової палати Сергій Ключка на засіданні комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

На цьому засіданні були представлені результати аудиту відповідності державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників вимогам доступності та прозорості.

Мінекономіки переглядає вимоги до сільгоспвиробників -отримувачів державної підтримки та напрацьовує механізм автоматичного групування товаровиробників, які є пов'язаними особами, розповів Ключка.

Це дасть можливість виявляти виробників сільськогосподарської продукції, які не мають права на таку підтримку, зазначив він.

Міністерство працює над удосконаленням порядку оприлюднення реєстрових даних у Державному аграрному реєстрі щодо фактично отриманої державної підтримки: у розрізі програм, сум і отримувачів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що через неузгодженість бюджетних програм державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників значну частину підтримки отримали великі агрохолдинги. Допомогу отримав лише один з трьох аграріїв, які її потребували.

У 2025 році державні програми охопили десятки тисяч агровиробників. Зокрема, виробникам надали 1,1 млрд грн субсилій, а на утримання корів понад 12 тис. господарствам спрямовали 421,3 млн грн спеціальної бюджетної дотації.

Уряд ухвалив рішення про збільшення розміру часткового відшкодування вартості будівництва ферм для утримання великої рогатої худоби на прифронтових територіях з 25% до 50% вартості.

Наприкінці серпня стало відомо, що аграріям, які побудували або реконструювали тваринницькі ферм, до кінця 2025 року компенсують витрати за будівництво.

Також повідомлялося про прийом заявок на отримання часткової компенсації вартості будівництва та/або реконструкції ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, доїльних залів та потужностей з переробки побічних продуктів тваринництва.